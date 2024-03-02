البيت الأبيض: طلبنا من إسرائيل التحقيق في مقتل منتظري المساعدات في غزة

كانوا يبحثون عن طعام.. إليك كل ما نعرفه عن مقتل منتظري المساعدات بغزة بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار

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(CNN)-- ذكر البيت الأبيض، الجمعة، أنه يعتقد أن على إسرائيل التحقيق في الحادث الذي وقع في مدينة غزة، الخميس، حيث قُتل أكثر من 112 شخصا أثناء انتظار المساعدات الغذائية، ودافع عن "قدرة إسرائيل على النظر في أخطائها المحتملة".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين: "طلبنا من حكومة إسرائيل التحقيق، وتقييمنا أنهم يأخذون هذا الأمر على محمل الجد ويبحثون في ما حدث لتجنب حدوث مآسي مثل هذه مرة أخرى".

وأشار كيربي إلى أمثلة سابقة على تحقيقات إسرائيلية في حوادث، وقال إنهم كانوا "صادقين للغاية وصريحين" بشأن الأخطاء.

وأضاف: "نعتقد أن المؤشرات تشير إلى أنهم يأخذون هذا الأمر على محمل الجد، وبقدر ما نفهم ذلك، فإنهم ما زالوا ينظرون إلى هذا، وكانت هناك أمثلة في الماضي حيث قاموا بالتحقيق في الحوادث وكانوا صادقين للغاية وصريحين بشأن الأخطاء التي ارتكبوها على مستوى الجيش الإسرائيلي"، وتابع أنهم لم يعطوا إسرائيل جدولا زمنيا لاستكمال تحقيقاتهم.

وقُتل ما لا يقل عن 112 شخصًا وأصيب 760 آخرون في حادث استخدمت فيه القوات الإسرائيلية الذخيرة الحية بينما كان المدنيون الفلسطينيون الجائعون واليائسون يتجمعون حول شاحنات المساعدات الغذائية، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

يذكر أن شبكة CNN غير قادرة على تأكيد هذه الأرقام بشكل مستقل.

ووصلت صباح الخميس، قافلة مكونة من 18 شاحنة طعام على الأقل، أرسلتها دول في المنطقة من بينها قطر والسعودية والإمارات، بحسب شهود عيان.

وقال شهود إن المدنيين احتشدوا حول شاحنات المساعدات التي وصلت حديثا على أمل الحصول على الغذاء، وسرعان ما بدأت القوات الإسرائيلية في إطلاق النار.