كانوا يبحثون عن طعام.. إليك كل ما نعرفه عن مقتل منتظري المساعدات بغزة بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار

القدس (CNN)-- صرّح مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، الأحد، أن إسرائيل لن ترسل وفدًا إلى القاهرة لإجراء محادثات حول اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن من غزة.

وقال المسؤول إن السبب هو أن حماس لم تستجب لمطلبين إسرائيليين، هما: قائمة الرهائن التي تحدد من منهم على قيد الحياة ومن منهم ميت؛ والتأكد من نسبة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح رهائن.

وتحدث المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، عن مناورات دبلوماسية مغلقة.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن قرار عدم إرسال وفد إسرائيلي اتخذه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتنسيق مع مدير الموساد ديفيد بارنيا – الذي كان مفاوضًا إسرائيليًا رئيسيًا – بعد أن تلقى بارنيا رسالة مفادها أن حماس لم تستجب للشروط.

ولم يرد مسؤول رفيع المستوى في حماس على الفور على سؤال لشبكة CNN حول ما إذا كانت الحركة المسلحة قد استجابت للشروط الإسرائيلية.

وحدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي الشروط في خطاب ألقاه الخميس، قائلا: "أطالب بمعرفة أسماء جميع الرهائن الذين سيتم تضمينهم في المخطط مقدمًا. لم أتلق بعد إجابة على السؤالين، ومن السابق لأوانه القول، على الرغم من استعدادنا، ما إذا كنا سنتوصل إلى مخطط تفصيلي لإصدار إضافي في الأيام المقبلة".

ويأتي القرار الإسرائيلي بعدم ذهاب أي وفد إلى القاهرة بعد يوم من تصريح مسؤول كبير في إدارة بايدن للصحفيين بأن إسرائيل "قبلت بشكل أساسي" اقتراحًا لوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع.

وقال مصدر كبير في حماس لـ CNN إن وفدًا من حماس وصل إلى القاهرة في وقت سابق الأحد.

لا تزال هناك ثلاث نقاط شائكة على الأقل قبل أن توافق حماس على اتفاق بشأن الرهائن ووقف مؤقت لإطلاق النار، حسبما صرح مصدر رفيع المستوى في الحركة لـCNN الأحد.

والنقاط الثلاث هي: وقف دائم لإطلاق النار، انسحاب ما أسماه المصدر "قوات الاحتلال" – أي القوات الإسرائيلية – من قطاع غزة؛ وعودة النازحين من الجنوب إلى الشمال.