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(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان، السبت، أنها أجرت بمشاركة القوات الجوية الملكية الأردنية، عملية إنزال جوي مشتركة للمساعدات الإنسانية إلى غزة في 2 مارس/آذار 2024، لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من الصراع الدائر".

وأضاف البيان: "شملت العملية المشتركة طائرات من طراز C-130 تابعة للقوات الجوية الأمريكية والقوات الجوية الملكية الأردنية وجنود الجيش المختصين في توصيل الإمدادات جواً، وبناء الحزم وضمان الإسقاط الآمن للمساعدات الغذائية".

وقالت سنتكوم: "أسقطت طائرات أمريكية من طراز C-130 ما يزيد عن 38,000 وجبة طعام على طول ساحل غزة، ما أتاح للمدنيين الوصول إلى المساعدات المهمة".

وأردف البيان قائلا إن "عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع الأمريكية، تساهم في الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الأمريكية لتوفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للسكان في غزة. نحن نجري التخطيط لمهام المتابعة المحتملة لتوصيل المساعدات المحمولة جوا".

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن "عمليات الإنزال الجوي هذه تعد جزءًا من جهد متواصل لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة، بما في ذلك عن طريق توسيع تدفق المساعدات عبر الممرات والطرق البرية".