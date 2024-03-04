الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

ما الصاروخ الذي استهدف به الحوثيون سفينة الشحن الأمريكية؟ مراسل CNN يوضح

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، الاثنين، أنه تم استهداف سفينة حاويات على بعد حوالي 88 ميلا جنوب شرق عدن باليمن.

وقالت أمبري، في بيان، إن السفينة كانت ترفع علم ليبيريا وتتبع إسرائيل، وأنها كانت مُتجهة من سنغافورة إلى جيبوتي.

وتم إدراج السفينة على أنها تديرها شركة ZIM Integrated Shipping Services الإسرائيلية، وربما كان هذا انتماءً قديمًا، إذ لم يتم إدراج تبعية السفينة لجهات عامة أخرى.

وبحسب "أمبري"، فقد أصدرت السفينة إشارة استغاثة بعدما ورد أنها "تعرضت للاستهداف".

وقالت أمبري إنه من غير المؤكد ما إذا كانت السفينة قد تأثرت بشكل مباشر أو تعرضت لأضرار بسبب انفجارات قريبة.

وأضافت "أمبري" أن السفينة واصلت إرسال إشارة AIS (نظام التعرف الآلي) بعد الحادث.

كما ذكرت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أيضًا أن السلطات تحقق في "حادث" على بعد 91 ميلا بحريًا جنوب شرق عدن.

ويستهدف الحوثيون في اليمن السفن في الممر المائي، لكنهم لم يعلقوا علنا على هذا الهجوم تحديدًا.