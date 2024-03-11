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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الأردني، الاثنين، أنه نفذ 7 إنزالات جوية لمساعدات إغاثية على شمال قطاع غزة بالاشتراك مع 4 دول شقيقة وصديقة.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان عبر موقعها على الإنترنت إن "الإنزالات استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة، في إطار الجهود الدولية التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية للتخفيف من آثار الحرب على القطاع".

وأضافت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "وشاركت في العملية طائرة من نوع (C130) تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و3 طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لجمهورية فرنسا، وطائرة تابعة لمملكة بلجيكا".

وأكدت القوات المسلحة الأردنية، أنها "مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية، سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية".

وبحسب البيان "ارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 38 إنزالاً جوياً أردنياً، و46 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة".