أمريكا: الحكومة الإسرائيلية لم تقدم خطتها بشأن رفح

محلل عسكري لـCNN عن هجوم محتمل على رفح: سيكون من الصعب للغاية على إسرائيل تحقيق أي من أهدافها العسكرية

(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إن الحكومة الإسرائيلية "لم تقدم للولايات المتحدة خطة إنسانية أو عسكرية" بشأن العملية المتعلقة بمدينة رفح.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر بأنه لن يتحدث عن المحادثات التي أجرتها الولايات المتحدة مع الحكومة الإسرائيلية، وأضاف: "لكننا أوضحنا في المحادثات الخاصة والعلنية أن موقفنا هو أنهم لا يستطيعون أولا ينبغي لهم الذهاب إلى رفح دون خطة إنسانية ذات مصداقية".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، الأحد، إنه "يعتزم "المضي قدما" في عملية في رفح، حيث فر أكثر من مليون نازح.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة مع شبكة MSNBC، السبت، إن العملية في رفح "خط أحمر"، لكنه أضاف أنه "سيواصل دعم إسرائيل".

وذكرت شبكة CNN، الأحد، أن إدارة بايدن لا تتوقع حاليا أن تقوم القوات الإسرائيلية بتوسيع عملياتها العسكرية بشكل وشيك في رفح، حسبما قال مسؤولان أمريكيان لـ CNN.