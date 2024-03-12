القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن إيتاي تشين الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، قُتل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان تشين واحدا من ستة مواطنين أمريكيين ما زال يُعتقد أنهم محتجزون أحياء في غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن تشين قُتل في 7 أكتوبر الماضي، وتم نقل رفاته إلى غزة.
وتستمر إسرائيل في اعتبار الأشخاص رهائن حتى بعد وفاتهم إلى أن تتم إعادة رفاتهم.
وبعد الإعلان عن وفاة إيتاي تشين، يُعتقد حاليا أن 32 من الرهائن الـ130 الذين كانوا محتجزين منذ 7 أكتوبر قد توفوا، بحسب سجلات شبكة CNN.
ويُعتقد أن خمسة مواطنين آخرين يحملون الجنسية الأمريكية والإسرائيلية ما زالوا محتجزين أحياء في غزة.
وتم إبلاغ مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن رسميا من قبل مسؤولين إسرائيليين بوفاة إيتاي تشين، وفقا لمصدر مطلع.