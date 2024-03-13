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(CNN)-- أصيب شخصان فيما وصفته السلطات الإسرائيلية بأنه "هجوم إرهابي" صباح الأربعاء بالقرب من نقطة تفتيش بين القدس والضفة الغربية، حسبما ذكرت الشرطة وخدمة الطوارئ الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء".

وقالت نجمة داود الحمراء إنها تلقت تقريرا حوالي الساعة 8:16 صباحا بالتوقيت المحلي يفيد بإصابة شخصين فيما أسمته "هجوم طعن إرهابي" بالقرب مما يسمى بحاجز الأنفاق إلى القدس.

واضافت نجمة داود الحمراء في بيان إن مسعفين من نجمة داود الحمراء قدموا العلاج الطبي وتم إحالة الضحايا، وهم رجل يبلغ من العمر 25 عاما وامرأة تبلغ من العمر 19 عاما في حالة خفيفة إلى متوسطة، إلى مستشفى شعاري تسيديك مصابين بطعنات.

وقالت الشرطة، وفقا لتقريرها الأولي، إن قوات الأمن "حيدت" المهاجم بإطلاق النار عليه، مضيفة أن عددا كبيرا من قوات الشرطة تحت قيادة قائد منطقة القدس في طريقها إلى الموقع.

وفيما يتعلق بالأوضاع في غزة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) إنه يأمل بالتوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس قبل نهاية شهر رمضان.

ويذكر أن منشور المتحدث القطري يأتي بعد يوم واحد من تصريح أدلى به للزميلة بيكي أندرسون من شبكة CNN قائلا: "نحن لسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي".