قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل زعيم جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، عبدالملك الحوثي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب كلمة ألقاها وأعلن فيها "منع" السفن الإسرائيلية من عبور رأس الرجاء الصالح بجنوب أفريقيا الأمر الذي أثار تكهنات وتساؤلات.

وقال الحوثي في كلمته التي بثتها قناة المسيرة التابعة للحوثيين: "نتجه بتوفيق الله إلى منع عبور السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي حتى عبر المحيط الهندي ومن جنوب أفريقيا باتجاه طريق الرجاء الصالح.." مؤكدا بالقول: "بدأنا ننفذ عملياتنا المرتبطة بها عبر المحيط الهندي ومن جنوب أفريقيا باتجاه طريق الرجاء الصالح".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وخرائط لرأس الرجاء الصالح والمحيط الهندي والمسافات بينها وبين اليمن مع تنوع التعليقات.

وبدأ الحوثيون المدعومون من إيران باستهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن بعد وقت قصير من بدء الحرب الإسرائيلية مع حماس في غزة، حيث تحاول جماعة الحوثي الضغط على إسرائيل وحلفائها لوقف هجومها بالقطاع.

ويذكر أن حادثة وقعت في فبراير/ شباط الماضي تمثلت بتدمير سفينة حربية أمريكية لصاروخ حوثي في البحر الأحمر كانت أول مرة يستخدم فيها في هذا الصراع نظام أسلحة متقدم يطلق عليه اسم "خط الدفاع الأخير" للبحرية الأمريكية بعد أن كان الصاروخ على بعد ثوان فقط من إصابة هدفه.

وتستمر جماعة الحوثي باستهداف السفن التجارية في أحد أهم الممرات المائية في العالم، وكان قبل أيام قد أصاب صاروخ باليستي مضاد للسفن ناقلة نفط في خليج عدن، مما أدى إلى نشوب حريق في السفينة.