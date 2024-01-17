البيت الأبيض مُحذرًا: قد يكون هناك رد انتقامي من قبل الحوثيين

شاهد ما قاله جون كيربي لـCNN عن الضربات الأمريكية-البريطانية على الحوثيين في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت وزارة النقل الأمريكية تنبيهًا للسفن التجارية الأمريكية، الاثنين، تنصحها فيه بالابتعاد عن الجزء الجنوبي من البحر الأحمر "حتى إشعار آخر"، فيما كشف رئيس هيئة قناة السويس عن انعكاسات الأنشطة العسكرية للحوثيين والضربات الأمريكية البريطانية في اليمن، على حركة الشحن في المجرى الملاحي.

وحذّرت وزارة النقل الأمريكية من أنه "لا تزال هناك درجة عالية من المخاطر" تواجه السفن التي تعبر جنوب البحر الأحمر، بما في ذلك احتمال شن "هجمات انتقامية" من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن.

يأتي إشعار الوزارة على الرغم من أن القرار يعود في النهاية إلى الشركات والسفن الفردية، إلا أن السفن التجارية التي ترفع العلم الأمريكي والسفن التجارية المملوكة للولايات المتحدة "تُنصح" بتجنب المنطقة "حتى إشعار آخر".

في سياق متصل، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، في تصريحات لقنوات تلفزيونية محلية، مساء الثلاثاء، إن المجرى الملاحي تأثر بالتطورات الجارية في البحر الأحمر، وأن نسبه التأثر وصلت إلى 30% في عدد السفن، وسط انخفاض في حجم الحمولة بلغ 41%.

وأشار ربيع إلى تراجع عوائد القناة الدولارية بنسبة 40% منذ بداية عام 2024. وأشار إلى أنه كان من المفترض أن يكون عدد السفن العابرة بقناه السويس 3562 منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضاف ربيع أن "الكثير من الشاحنات والسفن قررت "تعليق" المرور بدلا من سلك طريق رأس الرجاء الصالح الذي يزيد 15 يومًا عن المدة التي تستغرقها السفن لدى عبور عن طريق قناة السويس .

في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات تلفزيونية، إن إيرادات قناة السويس بلغت 10.3 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بنحو 9.4 مليار دولار في عام 2022.