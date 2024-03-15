سفينة مساعدات إسبانية تبدأ تفريغ حمولتها بعد وصولها إلى شاطئ غزة

أمريكا تسقط مزيدًا من المساعدات على غزة.. وبايدن "محبط" من نتنياهو

من قبرص إلى غزة.. كاميرا CNN ترصد الاستعدادات لنقل المساعدات بحرًا إلى القطاع

جدال بين مراسلة CNN وإسرائيليات يتظاهرن لمنع دخول المساعدات إلى غزة.. شاهد ما حدث

(CNN)-- بدأت سفينة المساعدات الإسبانية "أوبن آرمز"، تفريغ حمولتها بعد وصولها إلى شاطئ وسط قطاع غزة، الجمعة، وفقا لصحفي يعمل لصالح شبكة CNN.

وبدأ العمال في تحميل 200 طن من المساعدات الغذائية على قوارب صغيرة قبالة شاطئ حي الشيخ عجلين في مدينة غزة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت صور جديدة للأقمار الصناعية موقع الرصيف الذي من المرجح أن سفينة المساعدات "أوبن آرمز" رست فيه في غزة، الخميس.

وأظهرت الصور التي التقطتها شركة ماكسار للصور الفضائية دليلا على وجود رصيف بموقع في وسط غزة لم يكن ظاهرا في أوائل شهر مارس/آذار الجاري.

ووفقا لماكسار، بدأ البناء على الرصيف الذي يمتد حوالي 50 مترًا من الشاطئ في يوم 10 مارس أو بعده.

ويوجد الرصيف على بعد أقل من نصف ميل تقريبا من حاجز وادي غزة، وهو حاجز التفتيش الإسرائيلي الذي يفصل جنوب وشمال غزة.

كما أنه يبعد أقل من ميل عن أحد المواقع الرئيسية لحادث المساعدات المميت، المعروف حاليا باسم مذبحة الدقيق، والذي وقع الشهر الماضي.

وقُتل أكثر من 100 شخص في 29 فبراير/شباط الماضي، بعد أن فتحت القوات الإسرائيلية النار بالقرب من المدنيين الذين تجمعوا حول شاحنة مساعدات.

وقالت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" غير الحكومية، التي نظمت سفينة المساعدات، لشبكة CNN إن الرصيف تم بناؤه باستخدام الأنقاض من غزة.

وكانت قد غادرت سفينة تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة من مدينة لارنكا الساحلية في قبرص، وفقًا لما ذكرته منظمة World Central Kitchen (WCK)، التي قالت إنها ستُسير أول شحنة بحرية من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقالت المنظمة في بيان، الثلاثاء الماضي: "بعد أسابيع من التحضير، قام فريقنا في قبرص بتحميل ما يقرب من 200 طن من الغذاء على متن سفينة (أوبن أرمز) التي ستوفر المساعدات التي يحتاجها الناس في غزة بشدة".

وأضافت أن ذلك يتم بالشراكة مع الإمارات العربية المتحدة وقبرص ومنظمة "أوبن آرمز" الإسبانية في هذه المهمة.