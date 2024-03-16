دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رجل الدين الفلسطيني، كمال الخطيب، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب مهاجمته السعودية ومصر وسوريا لإنتاج مسلسلات رمضانية وتأثيرها على المسلمين في الشهر المقدس.

جاء ذلك في خطبة الجمعة التي ألقاها كمال الخطيب ونشرها بمقطع فيديو على صفحته بموقع "يوتيوب"، حيث قال: "لا تستغربوا أنه لهذه السنة يفتخر العرب قد أعدوا 200 مسلسل وفيلم لرمضان أعدتهم 30 شركة انتاج إعلامي عربية وكلها تبث متى؟ وقت الذروة، نعم هناك العديد من المصلين بالتراويح والمساجد ولكن الأكثر في البيوت والمقاهي ينتظرون أفلام ومسلسلات رمضان.. أشهرهم مصر وسوريا ولا تزعلوا السعودية أجت لتطل سبقت الكل بأفلام رمضان ومسلسلات رمضان وبياخة وتفاهة ورخض.."

وتواصلت CNN مع السلطات السعودية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

ويذكر أن كمال الخطيب سبق وأثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجمته المملكة كان منها مهاجمة "المسابح الحرام" في السعودية قائلا بخطبة جمعة في يوليو 2023: " في المسجد الحرام في مكة المكرمة يؤدى ركن الحج قريبا من مكة على شواطئ البحر الأحمر قريبا من جدة أقيمت مسابح الحرام وهذه المنطقة يوصل إليها بدون تأشيرة، يعني الذي يريد أن يذهب الآن إلى السعودية وإلى بلاد الحرمين لازم يكون معه تأشيرة أما هذه الأماكن فبدون تأشيرة.."