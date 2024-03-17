بيان مصري يحذر من الإقدام على شن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

"لا يوجد في غزة".. كيف تفاعلت النساء في رفح مع يوم المرأة العالمي؟

محلل عسكري لـCNN عن هجوم محتمل على رفح: سيكون من الصعب للغاية على إسرائيل تحقيق أي من أهدافها العسكرية

المعشر لـCNN: أي هجوم على رفح سيدفع الفلسطينيين إلى مصر.. وإسرائيل لا تريد أغلبية فلسطينية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الأحد، مواصلة القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، وحذرت من إقدامها على شن هجوم على مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصتي "فيسبوك"، و"إكس"، تويتر سابقا: "أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، مواصلة القوات الإسرائيلية الاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، الأمر الذي أودى بحياة أكثر من ٦٠ شهيداً خلال الـ24 ساعة الماضية، يُضافون إلى مئات الشهداء الذين سقطوا وهم ينتظرون المساعدات الإنسانية في دوار الكويت ومن قبله دوار النابلسي".

وأضافت الوزارة في بيانها: "وطالبت مصر إسرائيل بضرورة وقف سياسات العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة، بما في ذلك الحصار والتجويع والاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية، في انتهاك كامل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأشارت وزارة الخارجية المصرية إلى أن "مصر دعت إسرائيل إلى الامتثال لمسئولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها مسئوليتها عن توفير الحماية والحياة الكريمة للمواطنين تحت الاحتلال، والنأي عن استهداف المدنيين، وحتمية توفير المساعدات العاجلة لسكان القطاع".

وقالت الوزارة: "كما جددت مصر التحذير من مخاطر القيام بأية عملية عسكرية في مدينة رفح لعواقبها الإنسانية الوخيمة، التي ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى رفح باعتبارها الملاذ الآمن الأخير داخل القطاع، معتبرة أن الإقدام على هذا الإجراء رغم التحذيرات والرفض الدولي له، يعكس عدم الاكتراث بأرواح المدنيين الأبرياء، ويُعد مخالفةً جسيمةً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وختمت وزارة الخارجية المصرية بيانها قائلة: "وجددت مصر مطالبتها للأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بالاضطلاع بالمسئولية القانونية والإنسانية من خلال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ومنع سيناريو التهجير من التحقق بكافة السبل، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة السبل إلى داخل القطاع".