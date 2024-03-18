محلل عسكري لـCNN عن هجوم محتمل على رفح: سيكون من الصعب للغاية على إسرائيل تحقيق أي من أهدافها العسكرية

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال البيت الأبيض، الأحد، إنه لم ير حتى الآن خطة "موثوقة" من الحكومة الإسرائيلية بشأن كيفية حماية مئات الآلاف من المدنيين في جنوب غزة إذا مضت قدمًا في عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، في برنامج "فوكس نيوز صنداي": "لن ندعم، ولا يمكننا أن ندعم، عملية في رفح ليس لديها خطة قابلة للتنفيذ ويمكن التحقق منها وقابلة للتحقيق لرعاية 1.5 مليون شخص يحاولون العثور على ملجأ في رفح".

وأضاف كيربي أن الحكومة الإسرائيلية قالت إن لديها خطة إخلاء تسمى "الجزر الإنسانية"، لكن الولايات المتحدة منفتحة فقط على "أي خطة ذات مصداقية لرعايتهم. لكننا لم نرها بعد".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق الأحد إنه تمت الموافقة على الخطط العملياتية لرفح.

وعندما سُئل في برنامج "هذا الأسبوع" على قناة ABC عن الرد الأمريكي إذا انتقلت إسرائيل إلى رفح بنفس الطريقة التي فعلتها في أماكن أخرى في غزة، قال كيربي، إنه لا يريد أن يتحدث بشكل مسبق أكثر من الوضع الحالي.

وأثار رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، ووكالات المساعدات الأخرى ناقوس الخطر بشأن توغل محتمل في رفح، قائلًا إن الفلسطينيين الذين يعيشون هناك قد نزحوا بالفعل من أماكن أخرى في القطاع وليس لديهم أي مكان آمن للانتقال إليه.

وكانت شبكة CNN قد أوردت في وقت سابق تقارير عن مقتل سكان غزة الذين اتبعوا أوامر الإخلاء بسبب الغارات الإسرائيلية، مما يؤكد حقيقة أن مناطق الإخلاء والتحذيرات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي لم تضمن سلامة المدنيين.