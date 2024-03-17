نتنياهو: العمليات الإسرائيلية في رفح ستحدث وستستغرق عدة أسابيع

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القدس (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إن العمليات الإسرائيلية في رفح بجنوب غزة ستستغرق "عدة أسابيع"، واتهم حلفاء إسرائيل بأن لديهم "ذاكرة قصيرة" فيما يتعلق بهجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف نتنياهو في بداية اجتماع الحكومة: "أكرر: سنقوم بعملية في رفح. وهذا سيستغرق عدة أسابيع، وسيحدث".

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لأصدقائنا في المجتمع الدولي أقول: هل ذاكرتكم قصيرة إلى هذا الحد؟ هل نسيتم بهذه السرعة يوم 7 أكتوبر، أفظع مذبحة لليهود منذ الهولوكوست؟، هل أنتم سريعون إلى هذه الدرجة في حرمان إسرائيل من حقها في الدفاع عن نفسها ضد وحوش حماس؟، هل فقدتم ضميركم الأخلاقي بهذه السرعة؟".

وأشار نتنياهو إلى أنه تمت الموافقة على "الخطط العملياتية للعمل في رفح، بما في ذلك المضي قدما في خطوات إجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال، هذه مرحلة أساسية قبل العمل العسكري".

ومضى نتنياهو يقول إنه في المجتمع الدولي "هناك من يحاول وقف الحرب" من خلال "توجيه اتهامات كاذبة إلى الجيش الإسرائيلي، وحكومة إسرائيل، ورئيس وزراء إسرائيل".

وأردف نتنياهو: "إنهم يفعلون ذلك من خلال محاولة إجراء انتخابات الآن في ذروة الحرب. إنهم يفعلون ذلك لأنهم يعلمون أن الانتخابات حاليا ستوقف الحرب وتشل البلاد لمدة ستة أشهر على الأقل".

وقال نتنياهو: "إذا أوقفنا الحرب الآن، قبل أن تتحقق جميع أهدافها، فهذا يعني أن إسرائيل ستخسر الحرب، وهو ما لن نسمح به".