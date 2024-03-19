الحوثيون يزعمون استهداف سفينة أمريكية ومدينة إيلات بالصواريخ

قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

ما الصاروخ الذي استهدف به الحوثيون سفينة الشحن الأمريكية؟ مراسل CNN يوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الثلاثاء، أنها استهدفت سفينة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وزعمت أنها قصفت مدينة إيلات جنوبي إسرائيل بصواريخ مجنحة، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحوثيين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع في البيان، أن "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية استهداف لسفينة (Mado) الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأمريكي- البريطاني على بلدنا".

وأضاف يحيى سريع أن "القوات الصاروخية الحوثية أطلقت عددا من الصواريخ المجنحة على أهداف إسرائيلية على منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي (فلسطين المحتلة)، وقد أصابت أهدافها بنجاح"، حسب زعمهم.

وأكد يحيى سريع في البيان أن "عمليات الحوثيين لن تتوقف حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".