دخول الأميرة كيت إلى المستشفى وتشديد على أن العملية "غير سرطانية".. كل ما نعرفه حتى اللحظة

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- شُوهدت الأميرة كيت ميدلتون، أميرة ويلز، والتقطت لها صور علنية لأول مرة منذ أشهر في متجر مزرعة قرب منزلها، السبت، وسط تكهنات محمومة حول مكان وجودها.

ويظهر مقطع الفيديو واللقطات، التي نُشرت في صحيفة "ذا صن" البريطانية الاثنين، كيت ميدلتون علنًا للمرة الأولى منذ إجراء عملية جراحية في البطن في يناير/كانون الثاني الماضي. وتم التقاط الفيديو من قبل أحد أفراد الجمهور الذي رصد كيت بجانب الأمير وليام في متجر في وندسور بإنجلترا.

وتم تصوير الأميرة كيت أيضا في وقت سابق من هذا الشهر داخل سيارتها الخاصة خلال مغادرتها قلعة وندسور، حيث حضرت موعدا خاصا في 11 مارس/آذار، حسبما قال قصر كنسينغتون في وقت سابق لشبكة CNN.

وأخذت كيت استراحة من واجباتها العامة بعد إجراء عملية جراحية في البطن في أحد مستشفيات لندن، قال القصر إنه كان مخططا لها.

وبينما أشار قصر كنسينغتون في لندن إلى أنها ستكون بعيدة عن أعين الجمهور خلال شهر مارس بعد الجراحة، أدت العديد من التفاصيل غير العادية - صور مشوشة، وصورة معدلة، ومعلومات طبية غامضة، وتحديثات غير منتظمة من العائلة المالكة البريطانية- إلى تكهنات وشائعات مكثفة عبر الإنترنت.

وفي الأسبوع الماضي، تحملت أميرة ويلز المسؤولية واعتذرت عن الصورة الرسمية المعدلة التي حذفتها وكالات الأنباء الدولية بسبب مخاوف من التلاعب بها. وقالت كيت إنها آسفة على "أي ارتباك" سببته الصورة، بعد أن تسببت "تجربتها" مع تحرير الصور في زيادة الارتباك بشأن غيابها الممتد عن أعين الجمهور.

وكانت تلك الصورة، التي تم إصدارها بمناسبة عيد الأم في المملكة المتحدة، هي أول صورة رسمية للأميرة كيت منذ خضوعها لعملية جراحية في البطن.

وواجه القصر ضغوطًا عامة متزايدة لمشاركة المزيد من المعلومات حول الأميرة في الأسابيع الأخيرة، لكنه اتخذ موقفا حازما بشأن حماية خصوصيتها.

ووسط موجة من نظريات المؤامرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول مكان تواجد كيت، أكد قصر كنسينغتون في أواخر الشهر الماضي أنه "أوضح في يناير/كانون الثاني الجداول الزمنية لتعافي الأميرة"، موضحا "أن هذا التوجيه لا يزال قائما".

وبشكل منفصل، قال مصدر ملكي لشبكة CNN إنها "لا تزال في حالة جيدة".

ومن غير المقرر أن تقوم كيت بأي ظهور رسمي إلا بعد عيد الفصح.