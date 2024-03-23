دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار مفتي ليبيا، الصادق الغرياني، جدلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب تصريحات هاجم فيها تكرار أداء مناسك العُمرة في رمضان في الوقت الذي يموت فيه أهل غزة مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وقال الغرياني في مقطع الفيديو المتداول والذي نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك: "الكثير من المسلمين تأخذهم العاطفة ويتصرفون التصرف غير الصحيح الذي لا يدل على بصيرة أو فقه في الدين، زي ما تشوف الآن الآلاف ومئات الآلاف يتزاحمون على العُمرة للمرة العاشرة والعشرين ويخرجون بطوابير زحمة يوقفوا عند الماكدونالدز عشان يأخذوا وجبة ويدفعوا الدولار لماكدونالدرز الذي يحولها بدوره إلى الصهاينة وأهل غزة يموتون جوعا.."

وتابع: "يذهب ببعمرة للمرة الخامسة والسادسة ويصرف 5 آلاف دولار و10 آلاف دولار ولا 20 ألف ويرى أنه في أعلى درجات العبادة مع أنه في أعلى درجات الغفلة.."

وأضاف: "لو الشخص جلس في بيته في إندونيسيا أو باكستان أو في ليبيا والـ10 آلاف حولها لأهل غزة نقدا استعانوا بها هو أعظم أجرا مئات المرات من ذلك الذي ذهب إلى العمرة وأعطى هذه الأموال للشركات السياحية واعطاها للشركات الصهيونية التي تحول الأموال للصهاينة الذين يقتلون في إخواننا في غزة.."