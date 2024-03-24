السيسي يحذر من "خطورة" قطع بعض الدول دعمها لـ"الأونروا"

"تجاوز العام الأسوأ بـ3 أضعاف".. مسؤول في الأونروا عن عدد القتلى الفلسطينيين بالضفة في 2023

(CNN)-- حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، من "خطورة" قطع بعض الدول دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيما يعد "عقابا جماعيا للفلسطينيين".

ووفقا لبيان للرئاسة المصرية، نشرته عبر فيسبوك، أكد السيسي، خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على "ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته"، ومشددا على "خطورة قطع بعض الدول دعمها لوكالة الأونروا، فيما يعد عقابا جماعيا للفلسطينيين الأبرياء".

يذكر أن العديد من الدول المانحة للأونروا أعلنت في وقت سابق وقف تمويل الوكالة بعد مزاعم من جانب إسرائيل بأن 13 من موظفي "الأونروا" تورطوا في الهجمات التي شنتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف البيان أنه اللقاء بين السيسي و غوتيريش "تناول العديد من الموضوعات الدولية والإقليمية، مع التركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض السيسي الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين بالقطاع، سواء بالطريق البري بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة، أو من خلال الإسقاط الجوي لاسيما لمناطق شمال القطاع".

وتابع البيان أن اللقاء "شهد تطابقا في المواقف بشأن خطورة الموقف وضرورة تجنب تغذية العوامل المؤدية لاتساع نطاق الصراع، وكذلك الرفض التام والقاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ورفض والتحذير من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، بما لها من تبعات كارثية على الوضع المتدهور بالفعل".

وذكر البيان أن الرئيس المصري "ثمن مواقف السكرتير العام من الأزمة الجارية، وحرصه على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونشاطه المستمر لحث المجتمع الدولي على التحرك لإنهاء الحرب وحماية المدنيين".