دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن صومه رمضان خلال زيارته إلى عدد من دول المنطقة، يأتي تعبيرًا عن "احترام لمعتقدات الشعوب المسلمة التي أزورها".

في منشور في حسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، كشف غوتيريش عن صيامه، قائلا: "صيامي خلال رحلتي التضامنية في شهر رمضان هو احترام لمعتقدات الشعوب المسلمة التي أزورها الآن، لكنّ قلبي منفطر لأن الكثير من الفلسطينيين في غزة غير قادرين على تناول إفطار مناسب".

وبدأ الأمين العام للأمم المتحدة جولة إلى المنطقة، تشمل مصر والأردن، ويتفقد خلالها مرافق وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

في مؤتمر صحفي، السبت، على الجانب المصري من معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، أكد غوتيريش ضرورة السماح بـ"الوصول الكامل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة"، معتبرًا: "لا شيء يبرر الهجمات المروعة التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، ولا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

وشدد غوتيريش أنه "حان الوقت لوقف إنساني فوري لإطلاق النار"، وتابع: "لقد حان الوقت لإسكات الأسلحة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن".

وفي القاهرة، التقى الأمين العام للأمم المتحدة مع مسؤولين مصريين. والأحد، حضر إفطارًا بحضور عدد من اللاجئيين السودانيين، قائلا: "اخترت مصر لأني آتي للتعبير عن تضامني العميق مع الشعب الفلسطيني في غزة والسودانيين".