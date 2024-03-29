الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في محيط مستشفى الشفاء بغزة لليوم الـ12

لم يرافقهم سوى 4 أمهات و6 ممرضات.. ماذا نعرف عن الخدج الذين تم إجلاؤهم من مستشفى الشفاء إلى مصر؟

القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، إنه يواصل عملياته في مستشفى الشفاء وما حوله بمدينة غزة لليوم الثاني عشر، بينما تستمر العمليات في منطقة الأمل في خان يونس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن قواته والمخابرات الإسرائيلية يقومان بـ"نشاط عملياتي دقيق" في منطقة مستشفى الشفاء. وقال إنه "يخفف الضرر" الذي يلحق بالمدنيين والمرضى والفرق والمعدات الطبية.

وقالت وزارة الصحة في غزة، الخميس، إن الطاقم الطبي والمرضى والأشخاص الذين لجأوا إلى مستشفى الشفاء قُتلوا في غارات شنها الجيش الإسرائيلي.

وزعمت وزارة الصحة في غزة أن مبنى الجراحة بالمستشفى تضرر جراء القصف الإسرائيلي.

وقال سكان المنطقة المحيطة بالمستشفى لشبكة CNN، الخميس، إنه وقع إطلاق نار كثيف في المنطقة المجاورة. وذكرت إحدى العائلات أن ممتلكاتها القريبة من مرافق الولادة بالمستشفى تعرضت لغارة إسرائيلية. وقال سمير العجور أحد أفراد تلك العائلة، إن "هناك العديد من الجثث في الشوارع القريبة، رأينا ما بين 150 إلى 200 شهيد في الشارع. وندعو الدول العربية إلى الاستيقاظ. ونسأل إلى متى سيستمر حمام الدم هذا؟".

وقال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه يواصل عملياته في منطقة الأمل في خان يونس. ولم يحدد الجيش الإسرائيلي ما إذا كانت العمليات تتم في محيط المستشفى والتي دخلت يومها الخامس، الخميس.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه استهدف صواريخ في منطقة وسط غزة كانت "موجهة نحو إسرائيل"، وأعلن أنه قتل "عددا من الإرهابيين"، خلال اليوم الأخير، وحدد ودمر موقع البنية التحتية العسكرية في قطاع غزة، حسب قوله.

وقالت وزارة الصحة في غزة، الجمعة، إن 71 شخصا في أنحاء غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد القتلى في قطاع غزة إلى 32623 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضافت وزارة الصحة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض.