فريد زكريا: علاقة أمريكا وإسرائيل في لحظة فاصلة ونتنياهو يدمر الثقة التي بنيت على مدى عقود

بين طلبات "حماس" ورفض نتنياهو.. كيف يبدو مشهد مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟

(CNN)-- خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع تل أبيب والقدس وقيسارية ورعنانا وهرتسليا، السبت، مطالبين بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة وإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصبه.

كما طالبت المظاهرات التي جرت في شارع كابلان في تل أبيب بإجراء انتخابات عامة على الفور، وكُتب على إحدى اللافتات عبارة "الانتخابات الآن!"

وكُتب على لافتة أخرى: "لا أحد يغادر! سنسير إلى القدس وسنبقى هناك حتى تُحل الحكومة".

وفي مسيرة منفصلة عقدت في ساحة الرهائن في تل أبيب، دعا الناجون من أسر حماس السلطات الإسرائيلية إلى إعادة جميع الرهائن المحتجزين في غزة على الفور.

ودعت الرهينة المحررة أفيفا سيجل، زوجة كيث سيجل الذي لا يزال محتجزًا في غزة، السلطات الإسرائيلية إلى "تحمل المسؤولية" وبذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح زوجها والرهائن الآخرين الذين تحتجزهم حماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة.

وقالت سيجل خلال كلمتها في التظاهرة: "أسألكم - رئيس الأركان، رئيس الوزراء، وزير الدفاع - أنا أموت هنا! هل تفهمون ذلك؟ نحن نموت بداخلنا هنا!"

وكانت سيغل، 62 عامًا، واحداً من 17 رهينة أطلقت سراحهم حماس في الليلة الثالثة من الهدنة المؤقتة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال مقر منتدى أهالي الرهائن، في بيان له السبت، إن اللقاء سيعقد الأسبوع المقبل في القدس.

وأوضح البيان: "في الأسبوع المقبل سننتقل إلى القدس، أمام الكنيست، حيث سيتم النضال من أجل إطلاق سراح الرهائن!"

ويواصل العديد من أنصار مسيرة الرهائن مسيرتهم في شوارع تل أبيب.