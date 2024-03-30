مصر تستضيف محادثات هدنة جديدة بين إسرائيل وحماس الأحد

أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟.. إليكم ما علمناه من مصدر مطلع

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(CNN)-- قالت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، السبت، نقلا عن مصدر أمني، إنه من المتوقع أن تُستأنف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس في القاهرة، الأحد.

وأضاف المصدر الأمني، بحسب ما نقلته القناة التي تديرها الدولة، أن "مجهودهما المشتركة لتحقيق تقدم في المفاوضات بين الجانبين".

تواصلت شبكة CNN مع الحكومة الإسرائيلية وكذلك مع حماس للحصول على تعليق حول ذلك.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، عُقدت محادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن وهدنة إنسانية في الدوحة بقطر.

وأذن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، لوفد إسرائيلي مفاوض بالسفر إلى قطر ومصر خلال الأيام المقبلة.