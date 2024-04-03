أمريكا تعلق على مقتل عمال إغاثة في غزة جراء غارة إسرائيلية

محلل: هناك "ارتباك وإحراج" على الجانب الإسرائيلي بشأن مقتل عمال الإغاثة في غارة على غزة

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(CNN)-- ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن الغارة الإسرائيلية على قافلة المطبخ المركزي العالمي "غير مقبولة بغض النظر عن السبب".

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر إن "الجيش الإسرائيلي وصف الغارة بأنها نتيجة خطأ في تحديد هوية الهدف لكن لا يهم حقا كيف ارتكب الجنود هذا الخطأ".

وأضاف: "في نهاية المطاف، لديك 7 قتلى من عمال الإغاثة الذين كانوا هناك يحاولون تقديم المساعدة الإنسانية، لذا مهما كان السبب الذي أدى إلى هذه المأساة، ومهما كان الخطأ الذي حدث داخل الجيش الإسرائيلي، فهو غير مقبول، وعليهم أن يفعلوا ما هو أفضل، وعليهم وضع التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى".

كان الجيش الإسرائيلي قال إن جنوده"عندما كانوا يستهدفون تلك السيارات، لم يصدقوا أن أفراد المطبخ المركزي العالمي كانوا بها في ذلك الوقت"، وأضاف الجيش الإسرائيلي: "علينا أن ننتظر ونرى نتيجة هذا التحقيق لنعرف ما حدث".

وتابع ميلر أن المسؤولين الإسرائيليين "ليس عليهم انتظار نتيجة هذا التحقيق لوضع إجراءات أفضل لمنع الاشتباك وإجراءات تنسيق أفضل لحماية العاملين في المجال الإنساني وحماية جميع المدنيين على الأرض".

ولفت إلى أن خطط أمريكا بشأن إنشاء رصيف لإيصال المساعدات لغزة لم تتأثر بتلك الغارة، وقال: "هذا الجهد مستمر، حيث تعمل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جاهدة على ذلك".