تداعيات الحرب في غزة.. هذا ما دار بين الأمير محمد بن سلمان وبلينكن في المملكة

شاهد رد محمد بن سلمان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل

ولي عهد السعودية محمد بن سلمان يلتقي وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن في جدة.. إليك ما دار بينهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لقطة من استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيث وانحناء الأخير تحية للأمير.

استقبال رئيس الوزراء الإسباني كان في الديوان الملكي بقصر السلام، الثلاثاء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية التي أوردت أنه "جرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتابعت الوكالة: "ناقش الجانبان التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية، والدفع بعملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضافت: "أكدا (ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الإسباني) على أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره في الضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة والالتزام بالقوانين الدولية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لغزة دون تأخير".