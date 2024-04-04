محلل: هناك "ارتباك وإحراج" على الجانب الإسرائيلي بشأن مقتل عمال الإغاثة في غارة على غزة

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(CNN)-- قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصبح "غاضبا ومحبطا بشكل متزايد" منذ أن قتلت غارة إسرائيلية 7 من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي في غزة.

وأضاف المسؤول أن بايدن مستعد تماما لتوضيح كل ذلك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، خلال الاتصال الهاتفي الذي سيكون الأول بينهما منذ مقتل عمال الإغاثة، وتابع: "الرئيس سوف يعبر عن إحباطه".

ومن المتوقع أيضا أن يناقش بايدن مع نتنياهو عددا من القضايا الأخرى مثل الحاجة إلى حماية أفضل لعمال الإغاثة الإنسانية في غزة، و زيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، والرهائن المحتجزين، والمحادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، فضلا عن مخاوف الولايات المتحدة بشأن التوغل البري المحتمل في رفح.

وأكد مسؤولو البيت الأبيض، في أعقاب الغارة الإسرائيلية التي أصابت عمال المطبخ المركزي العالمي، أن موقف الولايات المتحدة في دعم العملية العسكرية الإسرائيلية الحالية لم يتغير.

وذكر المسؤول الأمريكي: "ببساطة لم يكن هناك تحول في السياسة، التحول حدث بشأن إحباط الرئيس".

ووفقا للمسؤول الأمريكي، طالبت إدارة بايدن، في محادثات خاصة مع الجيش الإسرائيلي وأعضاء في الحكومة، بأن يقوم الجيش بإجراء تغييرات على طريقة نقل المعلومات حول مكان تمركز عمال الإغاثة.

وأضاف أن بايدن يخطط لتوضيح ذلك بعبارات "لا لبس فيها" في الاتصال الهاتفي مع نتنياهو، وقال: "إما أن المعلومات حول القافلة لم تصل إلى فريق الذي استهدافها، أو تم تجاهلها، و في كلتا الحالتين، هناك مشكلة".

وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تعليماته للقوات، الثلاثاء، "بالحفاظ على خط اتصال مفتوح" مع المنظمات الدولية بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بعد الغارة الإسرائيلية.

وأمر غالانت أيضًا بتشكيل غرفة عمليات مشتركة "على الفور" لتنسيق توزيع المساعدات بين المنظمات الدولية والقيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، وفقا لبيان نُشر بعد اجتماع غالانت مع كبار المسؤولي العسكريين الإسرائيليين.

واشتداد خطاب البيت الأبيض، الذي أصبح منفصلا بشكل متزايد عن سياسة إدارة بايدن المعلنة تجاه إسرائيل، التي لا تزال تتلقى دعما ثابتا وغير مشروط في شكل مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات.

وردا على سؤال حول سبب عدم وجود "عواقب" على إسرائيل نتيجة للضربة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "نجري محادثات صعبة مع الحكومة الإسرائيلية".

يذكر أن نتنياهو أعلن، في وقت سابق، أن القوات الإسرائيلية "قصفت عن غير قصد أبرياء في قطاع غزة"، وذلك بعد إعلان مقتل عمال الإغاثة.

وأضاف نتنياهو: "للأسف، وقعت في اليوم الأخير حادثة مأساوية حيث قصفت قواتنا أبرياء في قطاع غزة عن غير قصد. يحدث ذلك في الحرب، ونحن نحقق فيه بدقة"، وأردف: "نحن على اتصال مع الحكومات وسنبذل قصارى جهدنا لمنع حدوث مثل هذه الحوادث في المستقبل".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الضربة "على أعلى المستويات".