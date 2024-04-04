شيخ الأزهر يبين ما كشفه تعامل الدول العربية مع القضية الفلسطينية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ألقى شيخ الأزهر، أحمد الطيب، الضوء على ما كشفه تعامل الدول العربية مع القضية الفلسطينية، وذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، الأربعاء، بمشيخة الأزهر.

وقال شيخ الازهر إنَّ "حالة التشتت والضعف التي أصابت أمتنا العربية أفقدتها توازنها وقدرتها على مواجهة أزماتها المتلاحقة، ومَن يتدبر الوضع العربي الحالي يصاب بألمٍ شديدٍ لما آل إليه حال عديدٍ من الدول العربية كفلسطين والسودان وليبيا والعراق وغيرهم من الدول، مؤكدًا أن عالمنا العربي لن يستعيد قدرته على النهوض والتقدم ومواجهة أزماته إلا بتحقيق الوحدة العربية المنشودة، وتغليب المصلحة العربية المشتركة".

وتابع: "تعاملنا -كعالم عربي- مع القضية الفلسطينية لم يعكس ما نملكه من نعمٍ وقوًى وثروات ودبلوماسية"، مشيرًا إلى "تنبه القوى الاستعمارية الكبرى إلى أن قدرتهم في السيطرة على المنطقة مرهونة بتفرقنا وتشتتنا نحن العرب والمسلمين، وأنَّ هذا هو السبيل الأوحد لتواجدهم بيننا لتحقيق مخططاتهم في نهب ثروات بلادنا وبما يحقق نهضتهم وتقدمهم".

وأضاف: "دعوات الصهاينة لاستخدام الأسلحة النووية في غزة، وتشبيه المسؤولين الصهاينة للفلسطينيين الشرفاء الأبرياء -الذين يدافعون عن حقهم في الحياة وحق وطنهم في الوجود- بأنهم حيوانات، هو عين الإرهاب، هذا الإرهاب الصهيوني الذي يحظى بدعم سياسي عالمي لا محدود لارتكاب مجازره وجرائمه في حق أبرياء فلسطين".