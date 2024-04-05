"أمن واستقرار الأردن".. ماذا دار باتصال محمد بن سلمان والملك عبدالله؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وفيما يلي نستعرض لكم ما دار بالاتصال وفقا للروايتين الأردنية والسعودية:

أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بتقريرها أن الأمير محمد بن سلمان "عبّر عن دعم المملكة فيما تتخذه الحكومة الأردنية من إجراءات للحفاظ على أمن الأردن واستقراره".

وأكد ولي العهد السعودي على "وقوف المملكة مع الأردن الشقيق في هذه الظروف"، في حين أعرب العاهل الأردني عن "التقدير لموقف المملكة الداعم لأمن واستقرار الأردن"، وفقا للوكالة السعودية.

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بتقريرها أن الاتصال "تناول العلاقات التاريخية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ومجمل التطورات في المنطقة، لا سيما الأوضاع المأساوية في غزة".

وأعرب العاهل الأردني عن "اعتزازه بمستوى العلاقات الأردنية السعودية، والحرص على توطيدها بالمجالات كافة"، مجددا التأكيد على "ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".