أمريكا تدافع عن قرار نقل القنابل إلى إسرائيل

محلل: هناك "ارتباك وإحراج" على الجانب الإسرائيلي بشأن مقتل عمال الإغاثة في غارة على غزة

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(CNN)-- دافع البيت الأبيض، الخميس، عن نقل أكثر من 2000 قنبلة إلى إسرائيل في الآونة الأخيرة، على الرغم من المخاوف الأمريكية بشأن سلوكها في الحرب في غزة.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين: "باستثناء الشهرين التاليين للهجوم مباشرة، لم نرسل مساعدات عسكرية إلى إسرائيل، وما ترونه هنا هو نتيجة لعملية بيع معدات العسكرية لإسرائيل والتي تستغرق سنوات."

وأضاف كيربي:"من المهم أن نتذكر أن إسرائيل لا تزال تواجه الكثير من التهديدات، أعني أننا جميعا نركز على حماس، وأنا أفهم ذلك، لكنهم ما زالوا يواجهون تهديدات نشطة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك من إيران، ولا تزال الولايات المتحدة لديها التزام صارم بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وذكر أن الكثير من مبيعات الأسلحة التي كُشف عنها مؤخرا "لم تكن مرتبطة بهذا الصراع".

وكانت شبكة CNNذكرت، في وقت سابق، إن الموافقة على نقل القنابل حدثت قبل الغارة الإسرائيلية على قافلة إنسانية في غزة، الاثنين، والتي أسفرت عن مقتل 7 موظفين في منظمة المطبخ المركزي العالمي، حسبما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

لكن أنباء الموافقة تأتي في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل إدانة دولية جديدة بسبب الغارة، واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بأن عمال الإغاثة استُهدفوا "عن غير قصد".

وجاء دفاع كيربي بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو أشار فيها البيت الأبيض ضمنا إلى أن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل يمكن أن تتغير اعتمادا على الوضع الإنساني في غزة.