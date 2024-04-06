"حماس" تصدر بيانا بشأن مطالبها قبل استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار

بين طلبات "حماس" ورفض نتنياهو.. كيف يبدو مشهد مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟

(CNN)-- أعلنت حركة "حماس"، السبت، أنها سترسل وفدا إلى العاصمة المصرية القاهرة، الأحد، للمشاركة في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن الرهائن المحتجزين.

وقالت الحركة، في بيان، إن الوفد الذي يرأسه القيادي خليل الحية "سيلتزم" بالمطالب التي طرحتها الحركة من قبل في 14 مارس/ آذار.

وتشمل هذه المطالب، بحسب البيان: "الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم، وحرية تنقل الأشخاص في القطاع، وإبرام صفقة تبادل مناسبة".

وحسبما قال دبلوماسي لشبكة CNN، الجمعة، رفضت "حماس" المقترح الذي قدمته إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكان كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في إسرائيل قد وصفوا في السابق مطالب "حماس" بأنها "وهمية"، وذكروا أن القضاء على الحركة يظل الهدف الدائم للهجوم على غزة.

ويأتي ذلك فيما قال مصدران، لـ CNN، الجمعة، إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ورؤساء وكالات الاستخبارات الإسرائيلية سيتوجهون أيضا إلى مصر في نهاية هذا الأسبوع لإجراء المفاوضات.