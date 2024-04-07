البابا فرنسيس يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال رسالته بعيد الفصح.. شاهد ما قاله

(CNN)-- يصوت مجلس النواب الأمريكي، الأسبوع المقبل، على مشروع قرار مؤيد لإسرائيل يعارض الدعوات لوقف إطلاق النار في غزة، في الوقت الذي يصعد فيه الجمهوريون انتقاداتهم ضد الرئيس جو بايدن بسبب موقفه تجاه إسرائيل، ومع تزايد انتقاد الديمقراطيين للاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية.

ويدعم مشروع القرار الرمزي "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس" في حربها ضد حركة "حماس"، ويعارض الجهود الرامية إلى "ممارسة ضغط أحادي الجانب على إسرائيل فيما يتعلق بغزة، بما في ذلك الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، مثل القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي تم اعتماده بسبب قرار إدارة بايدن بعدم استخدام حق النقض (الفيتو)".

وسيأتي التصويت على القرار، الذي قد يربك بعض الديمقراطيين، في الأسبوع التالي لمقتل عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي في غارة جوية إسرائيلية، مما أثار احتجاجات وتصعيد انتقادات الديمقراطيين للحكومة الإسرائيلية.

وفي رسالة إلى بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعربت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي وعشرات من الديمقراطيين الآخرين في الكونغرس عن "قلقهم وغضبهم" بشأن الغارة، وحثوا على حجب إرسال الأسلحة لإسرائيل حتى يتم الانتهاء من التحقيق الكامل بشأن الغارة الإسرائيلية.