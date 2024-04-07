أمريكا تعلق على إعلان الجيش الإسرائيلي سحب قواته من خان يونس

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(CNN)-- قال البيت الأبيض، الأحد، إن إعلان الجيش الإسرائيلي عن سحب جزئي لقواته من خان يونس في جنوب قطاع غزة من المرجح أن يتيح لجنوده "الراحة وإعادة تجهيز أنفسهم" بدلا من التحرك نحو عملية جديدة.

وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، لشبكة ABC، أنه "من الصعب معرفة ما يخبرنا به ذلك بالضبط الآن"، وأضاف: "القوات الإسرائيلية تشعر بالتعب" بعد 4 أشهر من القتال في غزة.

وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق من الأحد، أنها ستسحب قواتها من خان يونس قبيل الإعلان عن حضورها محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سحب قواته البرية من خان يونس "للتعافي والاستعداد للعمليات المستقبلية"، وهو مما يمثل فعليا نهاية عمليته البرية بشكلها الحالي في غزة، لكن لا تزال هناك "قوة كبيرة" في مناطق أخرى من القطاع.

وأضاف أن "قوة كبيرة بقيادة الفرقة 162 ولواء ناحال تواصل العمل في قطاع غزة، لكي تحافظ على حرية عمل الجيش وقدرته على تنفيذ عمليات استخباراتية دقيقة".

وذكرت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية والقناة 11 التابعة لشبكة CNN، الأحد، أن القوات المتبقية ستتمركز على طول ما يسمى بممر "نتساريم"، وهو الطريق الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين.

وتمت تسمية الممر على اسم مستوطنة "نتساريم" الإسرائيلية السابقة في قطاع غزة، ويتقاطع الممر مع أحد الطريقين الرئيسيين بين الشمال والجنوب في غزة، وهو شارع صلاح الدين، ليقيم تقاطعا مركزيا استراتيجيا.