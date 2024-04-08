(CNN) -- وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، إيران بأنها "أخطبوط الإرهاب"، قائلا إن إيران "إخطبوط رأسه في طهران، ثم يرسل أذرعته إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط وإسرائيل"، في إشارة إلى وكلاء إيران في المنطقة.

وأضاف بينيت، خلال مقابلة مع فريد زكريا من شبكة CNN، الأحد، أن إيران "تستخدم وكلائها في عدة دول في الشرق الأوسط لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل".

وتابع: "في لبنان لديهم حزب الله، وفي غزة لديهم الجهاد الإسلامي وحماس والحوثيون في كل مكان ويقصفون إسرائيل باستخدام أذرعتهم بينما كانت رؤوسهم محصنة نوعا ما".

وذكر: "لذا فإن عصر الحصانة لرأس إيران قد انتهى، ليس من المنطقي أن نستمر في القتال هذه الأذرع فقط، مع السماح لإيران نفسها بالإفلات من المحاسبة".

وقُتل 7 مسؤولين إيرانيين، من بينهم اثنان من قادة النخبة العسكريين، الاثنين، في غارة جوية على القنصلية الإيرانية في دمشق، يُعتقد على نطاق واسع أنها من تنفيذ إسرائيل.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم لكنها زعمت أن الهدف كان "مبنى عسكريا لفيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني المسؤو عن العمليات الخارجية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري لشبكة CNN: "هذه ليست قنصلية، ولا سفارة".

وأجاب بينيت على سؤال زكريا حول ما إذا كان هناك خطر من أن يؤدي هذا التصعيد إلى رد فعل إيراني بقوله: "إيران تخوض بالفعل حربا شاملة ضد إسرائيل ابتداء من 7 أكتوبر/ تشرين الأول وما قبله، لكنها مباراة ملاكمة من جانب واحد، إنهم يضربوننا ولم يكونوا في الجانب المتلقي".

وأضاف بينيت أن القيادة الإيرانية "تحب استغلال حياة الآخرين، إنهم يرسلون وكلائهم، لكن عندما تكون حياة الإيرانيين على المحك، يصبحون فجأة أكثر خجلا".