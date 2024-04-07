(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن قواته مستعدة للتعامل مع إيران "هجوميا ودفاعيا"، وذكر أن "حزب الله" اللبناني بحاجة إلى "دفع الثمن" لمشاركته في الحرب ضد إسرائيل.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، في مؤتمر صحفي، إن القوات الإسرائيلية "مستعدة وتعمل" في الشمال والجنوب والضفة الغربية و"الساحات البعيدة، وتعرف كيفية التعامل مع إيران هجوميا ودفاعيا".

وأضاف: "نحن مستعدون لذلك، ولدينا أنظمة دفاعية جيدة، ونعرف كيف نتحرك بقوة ضد إيران في الأماكن القريبة والبعيدة، ونعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الاستراتيجيين في المنطقة".

وتواصلت شبكة CNN مع وزارة الخارجية الإيرانية للتعليق.

وفي وقت لاحق من المؤتمر الصحفي، قال هاليفي إن "حزب الله" اللبناني بحاجة إلى "دفع الثمن، وهو يدفع ثمنا متزايدا لمشاركته في الحرب، ونحن نقاتل في الشمال ونستعد أيضا لاحتمال الحرب - نحن في حالة استعداد عالية جدا ونقوم باستمرار بعملية تعزيز جاهزيتنا".

وتأتي تصريحاته في نفس اليوم الذي قال فيه الجيش إنه "يستعد للانتقال من الدفاع إلى الهجوم" فيما يتعلق بالعمليات على الحدود الشمالية مع لبنان.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" المدعوم من إيران، والذي تقع قاعدته الرئيسية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، إطلاق النار منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول، مع أنباء عن سقوط ضحايا من الجانبين.

