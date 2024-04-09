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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الأردني، الثلاثاء، تنفيذ "أضخم" عملية إنزال جوي على قطاع غزة بلغت 14 إنزالا جويا بـ"مشاركة دولية واسعة"، لمساعدات إنسانية تضمنت ملابس ومواد غذائية، إضافة إلى الحلويات وألعاب الأطفال، على مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة وذلك مع حلول عيد الفطر.

وقال الجيش الأردني، في بيان: "جاءت عملية الإنزال على موجتين، حيث شاركت في الموجة الأولى التي استهدفت جنوب قطاع غزة طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، و 3 طائرات تابعة للإمارات، ومصر، ولإندونيسيا بمشاركة أولى لها".

وأضاف: "شاركت في الموجة الثانية التي استهدفت شمال القطاع طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و8 طائرات تابعة لأمريكا، وهولندا، وألمانيا وبريطانيا، وفرنسا".

وفي سياق متصل، وصلت قافلة المساعدات الأردنية المكونة من 105 شاحنات والمحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد عبورها من خلال معبر كرم أبو سالم.

وتضمنت الشحنات مواد غذائية، تم تسليمها للجمعيات الشريكة من المنظمات الدولية والمحلية العاملة في القطاع.

وذكر الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، في بيان، أن "هذا العمل يأتي كجزء من التزام الأردن المستمر بدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الأزمات".

وأكد على أن الهيئة "تعمل على التنسيق الوثيق مع شركائها في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات إلى الأكثر حاجة في غزة".