تحقيق جديد لـCNN يتعارض مع رواية الجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 100 شخص في واقعة شاحنات المساعدات بغزة

محادثات القاهرة بين إسرائيل وحماس.. ما الذي يعرقل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتلقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الأنباء عن مقتل 3 من أبنائه وبعض أحفاده، إثر قصف إسرائيلي على سيارتهم في مخيم الشاطئ بقطاع غزة، الأربعاء.

وفي الوقت الذي لفت فيه رواد منصات التواصل الاجتماعي إلى لغة جسد إسماعيل هنية لحظة تلقيه خبر وفاة أبنائه، انقسم النشطاء بين من وصف ردة فعل إسماعيل هنية في الفيديو المتداول بـ"المسرحية" وبين من ذهب للتعليق بأن ردة فعله "ربط من الله على قلبه" (ثبات).

وكان هنية في إحدى مستشفيات قطر لزيارة مجموعة من المصابين الفلسطينيين القادمين من غزة، لحظة تلقيه اتصالا هاتفيا وإبلاغه بمقتل أبنائه وأحفاده.

وظهر هنية في مقطع الفيديو وهو يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمهم... الله يسهل عليهم، ربنا يلطف بالباقي". وعندما اقترح عليه أحد مرافقيه إنهاء زيارة المستشفى، رد هنية قائلا: "سنكمل".