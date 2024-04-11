دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار إعلان مقتل 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، تفاعلا واسعا وتكهنات حول معنى ودلالات هذه الخطوة الإسرائيلية التي تأتي بعد مضي أكثر من 6 أشهر على حربها ضد الحركة في غزة.

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ويسعى المسؤولون الإسرائيليون إلى الفصل بين الغارة الجوية الإسرائيلية والمفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن، إذ قال مسؤول إسرائيلي: "العملية لا علاقة لها بالمفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن، إسرائيل ستستمر وستقضي على كل إرهابي".

Credit: AFP via Getty Images)

وكان إسماعيل هنية قد أكد مقتل 3 من أبنائه وبعض أحفاده في قطاع غزة بعد تعرض سيارة تقلهم لقصف إسرائيلي في مخيم الشاطئ، الأربعاء، قائلا في أول تعليق له، في مداخلة مع قناة "الجزيرة" القطرية: "أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد... بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا".

Credit: AFP via Getty Images)

وذكرت حركة حماس أن أبناء إسماعيل هنية الثلاثة الذين قتلوا هم: حازم وأمير ومحمد، إضافة إلى مقتل 4 من أحفاده هم: خالد ورزان ومنى وآمال.