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بالصور.. سيارة أبناء إسماعيل هنية والدمار الذي لحق بها بعد استهدافها في غزة

الشرق الأوسط
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بالصور.. سيارة أبناء إسماعيل هنية والدمار الذي لحق بها بعد استهدافها في غزة
Credit: AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار إعلان مقتل 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، تفاعلا واسعا وتكهنات حول معنى ودلالات هذه الخطوة الإسرائيلية التي تأتي بعد مضي أكثر من 6 أشهر على حربها ضد الحركة في غزة.

بالصور.. سيارة أبناء إسماعيل هنية والدمار الذي لحق بها بعد استهدافها في غزة
Credit: AFP via Getty Images)

ويسعى المسؤولون الإسرائيليون إلى الفصل بين الغارة الجوية الإسرائيلية والمفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن، إذ قال مسؤول إسرائيلي: "العملية لا علاقة لها بالمفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن، إسرائيل ستستمر وستقضي على كل إرهابي".

بالصور.. سيارة أبناء إسماعيل هنية والدمار الذي لحق بها بعد استهدافها في غزة
Credit: AFP via Getty Images)

وكان إسماعيل هنية قد أكد مقتل 3 من أبنائه وبعض أحفاده في قطاع غزة بعد تعرض سيارة تقلهم لقصف إسرائيلي في مخيم الشاطئ، الأربعاء، قائلا في أول تعليق له، في مداخلة مع قناة "الجزيرة" القطرية: "أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد... بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا".

بالصور.. سيارة أبناء إسماعيل هنية والدمار الذي لحق بها بعد استهدافها في غزة
Credit: AFP via Getty Images)

وذكرت حركة حماس أن أبناء إسماعيل هنية الثلاثة الذين قتلوا هم: حازم وأمير ومحمد، إضافة إلى مقتل 4 من أحفاده هم: خالد ورزان ومنى وآمال.

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