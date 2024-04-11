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وزير دفاع إسرائيل: نخطط لـ"إغراق" غزة بالمساعدات

الشرق الأوسط
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(CNN)--  قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إن بلاده تعتزم "إغراق غزة بالمساعدات"،  خلال وصفه ما قال إنه "مرحلة جديدة" من إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضاف غالانت للصحفيين: "نخطط لإغراق غزة بالمساعدات ونتوقع أن يصل عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع إلى 500 شاحنة يوميا".

وتابع: "زيارتي الأخيرة للولايات المتحدة كانت ضرورية في تحديد الخطوات التالية وتعكس العلاقة بين أهدافنا العملياتية والجهود الإنسانية، وأكد أن وزارته "تأخذ تصريحات الولايات المتحدة على محمل الجد".

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وفي سياق متصل، قال مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، الذي يتولى تنسيق دخول المساعدات إلى غزة، إن العدد اليومي للشاحنات التي دخلت هذا الأسبوع تضاعف عن أرقام الأسبوع الماضي.

 يذكر أن وكالة الإغاثة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة في غزة، والتي تتتبع تدفق المساعدات إلى القطاع، لم تعلن عن زيادة مماثلة.

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