مسؤول أمريكي: "البنتاغون" تنقل أصولا عسكرية إضافية للمنطقة تحسبا لهجوم إيراني محتمل على إسرائيل

الشرق الأوسط
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"يريدون الانتقام لاستعادة كرامتهم".. شاهد كيف علق مسؤول إسرائيلي على هجوم إيراني محتمل

(CNN)-- قال مسؤول دفاعي أمريكي لشبكة CNN، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البتاغون) تنقل أصولا إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط "لتعزيز جهود الردع الإقليمية وزيادة حماية القوات الأمريكية".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل والولايات المتحدة لهجوم إيراني محتمل على منشآت إسرائيلية في البلاد والمنطقة على نطاق أوسع.

وتعمل البنتاغون على وجه التحديد على تعزيز الدفاعات الجوية للقوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا والتي تعرضت لهجوم من قبل القوات المدعومة من إيران أكثر من 100 مرة خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول، وفبراير/شباط.

وفي يناير/كانون الثاني، قُتل ثلاثة جنود أمريكيين عندما اخترقت طائرة بدون طيار الدفاعات الجوية الأمريكية في قاعدة البرج 22 في الأردن.

ولا تتوقع الولايات المتحدة أن تقوم إيران أو وكلاؤها بمهاجمة القوات الأمريكية كجزء من ردها الانتقامي، ولكنها تقوم بنقل الأصول في حالة حدوث ذلك.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من رد إيران على الهجوم الذي استهدف قنصليتها في دمشق، وأسفر عن مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني.

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