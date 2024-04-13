مسؤولون أمريكيون: إيران قد تضرب أهدافا أمريكية أو إسرائيلية في أي لحظة

(CNN)—ذكّر الجنرال المتقاعد جون ألين، قائد حلف شمال الأطلسي "ناتو" سابقا، إيران بالفقرة الثانية من الدستور الأمريكي وعلاقتها بالرد الأمريكي على أي هجوم إيراني يستهدف إسرائيل بأعقاب استهداف قنصليتها في دمشق.

وأوضح ألين في مقابلة مع CNN: "من المهم للإيرانيين تذكر أن الشعب الأمريكي والشعب الإسرائيلي مرتبطون بشكل كبير في العديد من النواحي وهناك الآلاف من الأمريكيين في إسرائيل وعليه فإن هجوما على إسرائيل في الكثير من النواحي هو هجوم على الشعب الأمريكي، الرئيس بايدن لديه المادة الثانية والمسؤولية الدستورية لحماية الأمريكيين ولهذا تناول موضوع إيران اليوم موجها نصيحة وتحذيرا بتجنب مهاجمة إسرائيل.."

وعن قدرات إسرائيل العسكرية، قال ألين: "أنظمة الدفاع الصاروخية والجوية بإسرائيل تتشكل من طبقات لدينا القبة الحديدية مدعومة من نظام مضاد للصواريخ البالستية وهي معقدة للغاية ومرتبطة بشكل جيد واستخدمتها إسرائيل في الدفاع عن المناطق الشمالية ومراكز التجمع السكاني".

وكان بايدن قد قال، الجمعة، إنه يتوقع وقوع هجوم من إيران "عاجلا وليس آجلا"، وذلك بعدما توعدت طهران بالانتقام بعد اتهامها لإسرائيل بشن هجوم على قنصليتها في سوريا قبل نحو أسبوعين.

وأضاف بايدن، للصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال عن مدى وشيك الهجوم على إسرائيل: "لا أريد الخوض في معلومات سرية لكن توقعاتي أنه سيحدث عاجلا وليس آجلا"، وعندما سُئل عن رسالته إلى طهران، قال: "لا تفعلوا ذلك".