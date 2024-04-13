بايدن يتوقع موعد الهجوم الإيراني المحتمل.. ويوجه "رسالة" لطهران

مسؤولون أمريكيون: إيران قد تضرب أهدافا أمريكية أو إسرائيلية في أي لحظة

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه يتوقع وقوع هجوم من إيران "عاجلا وليس آجلا"، وذلك بعدما توعدت طهران بالانتقام بعد اتهامها لإسرائيل بشن هجوم على قنصليتها في سوريا قبل نحو أسبوعين.

وأضاف بايدن، للصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال عن مدى وشيك الهجوم على إسرائيل: "لا أريد الخوض في معلومات سرية لكن توقعاتي أنه سيحدث عاجلا وليس آجلا"، وعندما سُئل عن رسالته إلى طهران، قال: "لا تفعلوا ذلك".

وأجاب الرئيس الأمريكي عن السؤال عما إذا كانت القوات الأمريكية معرضة للخطر، بقوله إن الولايات المتحدة ستدافع عن إسرائيل، وأضاف: "سنساعد في الدفاع عن إسرائيل وإيران لن تنجح".

يذكر أن الولايات المتحدة تشهد حالة تأهب قصوى تحسبا لهجوم انتقامي محتمل من إيران في أعقاب الهجوم على قنصلية طهران في دمشق الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف من نشوب حرب إقليمية أوسع.

وقال البيت الأبيض، في وقت سابق من الجمعة، إنه لا يزال هناك تهديد "حقيقي وذو مصداقية"من قيام إيران بشن ضربات.