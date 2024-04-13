دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، على معرفة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بتفاصيل عن الرد الإيراني على استهداف قنصليتها في دمشق.

جاء ذلك في تدوينة لكرمان على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) قالت فيها: "تقريبا بات معلوما لإسرائيل وأمريكا طبيعة ونوع الرد الايراني، واين وكيف ومتى، مع عدد الصواريخ والمسيرات التي ستهاجم اسرائيل، حرصت إيران على أن يكون كل ذلك معلوما لإسرائيل وأمريكا، حتى تستعدان جيدا لإسقاط كل هذه الصواريخ والمسيرات، بما يكفل عدم وقوع أي اضرار بشرية في اسرائيل وهو ما يضمن أيضا عدم حدوث رد فعل انتقامي من قبل إسرائيل.."

وتابعت قائلة: "الرد الايراني دون اضرار والمبلغ عنه مسبقا حدث قبل ذلك حين الانتقام لاغتيال قاسم سليماني، ويمكننا القول إنه سيحدث مرات كثيرة، بعد أن توافق الطرفان عمليا على قواعد للاشتباك بينهما على هذا النحو: بإمكان اسرائيل أن تهاجم ما تريد وتغتال من تريد وتقصف المنشئات وأي هدف تريده، وكل رد إيراني سيكون آمن ومبلغ عنه مسبقا، ودون أن يلحق اي اضرار بشرية في الجانب الإسرائيلي.."

وأضافت: "سنبين لاحقا ان إيران على هذا النحو لا تمثل أي عنصر قوة او اضافة للكفاح الفلسطيني، ففاقد الشيء لا يعطيه وأن هذا الكفاح المكتفي ذاتيا، تسليحا وتمويلا وجسارة وبسالة واستعداد لتقديم التضحيات، والمصحوب بتضامن عالمي وتعاطف فاجأ اسرائيل وهي ترى نفسها قد غدت دولة منبوذة يتضرر كثيرا بربطه بإيران ومحورها الانتهازي الزائف، ذا السجل الأسود والجعجعة ولا طحين".

وكشف مصدران، لشبكة CNN في وقت سابق من يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة رصدت تحريك إيران لطائرات بدون طيار وصواريخ كروز، مما يشير إلى أنها ربما تستعد لمهاجمة أهداف إسرائيلية من داخل الأراضي الإيرانية.

وليس من الواضح ما إذا كانت إيران تستعد لتوجيه ضربة من أراضيها كجزء من هجوم أولي، أو ما إذا كانت تحاول ردع إسرائيل أو الولايات المتحدة عن توجيه ضربة مضادة محتملة على أراضيها.

وذكر مصدر أن الولايات المتحدة لاحظت أن إيران تقوم بتجهيز ما يصل إلى 100 صاروخ كروز.