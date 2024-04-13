مصدران لـCNN: أمريكا ستحاول اعتراض أي صواريخ يتم إطلاقها على إسرائيل

مسؤولون أمريكيون: إيران قد تضرب أهدافا أمريكية أو إسرائيلية في أي لحظة

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(CNN)-- قال مسؤولان أمريكيان، لشبكة CNN، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستحاول اعتراض أي صواريخ يتم إطلاقها على إسرائيل إذا كان ذلك ممكنا، في إشارة إلى مستوى التعاون المستمر بين الجيشين قبل الهجوم الإيراني المحتمل.

وسبق أن اعترضت قوات البحرية الأمريكية في البحر الأحمر صواريخ بعيدة المدى أطلقها الحوثيون في اليمن باتجاه إسرائيل، ومن الممكن أيضا أن تعترض القوات الأمريكية في العراق وسوريا الطائرات بدون طيار والصواريخ التي تستهدف شمال إسرائيل، اعتمادا على الموقع الذي يتم إطلاقها منه.

وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الجنرال إريك كوريلا، موجودا في إسرائيل للقاء القيادات العسكرية، والجمعة، التقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، مع كوريلا لإجراء تقييم للوضع.

وتم تأجيل رحلة كوريلا إلى إسرائيل بسبب توقع رد إيراني على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق، سوريا الأسبوع الماضي.

وكان هناك أيضا عدد من المحادثات حث خلالها المسؤولون الأمريكيون إسرائيل على عدم تصعيد الوضع، وفقا لأحد المسؤولين الأمريكيين.

وقال هاليفي إن "الجيش الإسرائيلي مستعد بقوة، هجوميا ودفاعيا، ضد أي تهديد"، وأضاف أن الجيش يواصل مراقبة ما يحدث في إيران وفي مختلف الساحات عن كثب".