الهجوم المميت على القنصلية الإيرانية في سوريا.. إليك كل ما نعرفه للآن

(CNN)-- قال مصدران مطلعان، لشبكة CNN، إن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أنه من المرجح أن يتم تنفيذ هجوم إيراني على إسرائيل من قبل ميليشيا تابعة لطهران في المنطقة، وليس من قبل إيران مباشرة.

وأضاف المصدران أن إيران تشعر بالقلق من تصعيد كبير في القتال، ولا تريد إعطاء الولايات المتحدة أو حلفائها ذريعة لمهاجمتها مباشرة.

وتابع المصدران أن إيران والميليشيات التابعة لها لا يبدو أنها مستعدة لمهاجمة القوات الأمريكية أو المصالح الأخرى في المنطقة لأسباب مماثلة.

ومع ذلك، أشار المصدران إلى أن إيران لا تتمتع بقيادة وسيطرة مثالية على جميع الميليشيات التابعة لها، لذلك لا يمكن استبعاد احتمال الهجوم على المصالح الأمريكية بشكل كامل.

وتستعد الولايات المتحدة وحلفاؤها لهجوم محتمل من قبل إيران ضد المصالح الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة ردا على الغارة الإسرائيلية الأسبوع الماضي على القنصلية الإيرانية في دمشق، والتي أسفرت عن مقتل مسؤولين عسكريين إيرانيين، حسبما ذكرت CNN سابقا.

وقال المصدران، لـCNN ، إن الاستخبارت الأمريكية تقدر أن إيران حثت العديد من مجموعات الميليشيات التابعة لها على شن هجوم واسع النطاق في وقت واحد ضد إسرائيل، باستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ، وأنهم قد يهاجمون في أقرب وقت هذا الأسبوع.

لكن مصدر قال إن هناك بعض الجدل حول ما إذا كانوا سينتظرون إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان لشن الهجمات، وأضاف: "التهديد واضح للغاية وذو مصداقية، لقد وضعوا القطع في مكانها الصحيح لتنفيذ الهجوم الآن.. وفي انتظار الوقت المناسب."

ورفض مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية التعليق.

وليس من الواضح ما الذي تخطط الميليشيات الموالية لإيران لمهاجمته بالضبط لكن الجنرال يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري لمرشد إيران علي خامنئي، قال، الأحد، إن سفارات إسرائيل "لم تعد آمنة بعد الآن".

وفي المقابل، قالت إسرائيل إنها مستعدة للرد إذا لزم الأمر، وصرح رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي الأحد: "نحن مستعدون لذلك، ولدينا أنظمة دفاعية جيدة، ونعرف كيفية التصرف بقوة ضد إيران في أماكن قريبة وبعيدة، ونحن نعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الاستراتيجيين في المنطقة".

