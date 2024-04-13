تحقيق جديد لـCNN يتعارض مع رواية الجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 100 شخص في واقعة شاحنات المساعدات بغزة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية في بيان، السبت، تنفيذ عملية "طيور الخير" الإسقاط الجوي الـ33 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة، بالتعاون مع مصر.

وأضافت قيادة العمليات المشتركة في بيانها الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا أن "عملية الإسقاط شملت مشاركة طائرتي (C17) تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتي (C295) تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة".

وأوضحت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية أن "عمليات الإسقاط جرت فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة، عبر 4 طائرات حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية (طيور الخير) إلى 2107 أطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية"، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أنه "بذلك يتجاوز حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها دولة الإمارات إلى شمال قطاع غزة براً عبر معبر كرم أبوسالم، وجواً عبر عملية طيور الخير حوالي 2477 طنا من المساعدات".

‏وتأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".



