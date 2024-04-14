بأول تدوينة بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.. خامنئي يذكّر بما قاله

إيران تشن هجومًا واسعًا على إسرائيل.. شاهد كيف بدت السماء لحظة اعتراض صواريخ ومسيّرات

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، تدوينة على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ذكّر فيها بما قاله عن الرد الإيراني ضد إسرائيل بأول تدوينة له بعد شن طهران هجوما ضد إسرائيل.

وقال خامنئي في مقطع الفيديو الذي نشره ليل السبت إلى الأحد: " عندما يهاجم الكيان الصهيوني قنصليّة إيران في سوريا، فإن ذلك يوازي مهاجمة أراضينا. أخطأ الكيان الخبيث، ويجب أن يعاقب وسينال العقاب على ذلك".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في تحديث في وقت مبكر من يوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، إن الغالبية العظمى من الصواريخ تم اعتراضها خارج الأراضي الإسرائيلية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وأضاف أن "بعض القذائف سقطت داخل الأراضي الإسرائيلية، وسقطت على قاعدة للجيش الإسرائيلي في جنوب إسرائيل، مما أدى إلى أضرار طفيفة في البنية التحتية".

واعترضت القوات الجوية الإسرائيلية أكثر من 10 صواريخ كروز خارج الأراضي الإسرائيلية، كما تم اعتراض عشرات الطائرات بدون طيار خارج الأراضي الإسرائيلية.