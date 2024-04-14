إيران تشن هجومًا واسعًا على إسرائيل.. شاهد كيف بدت السماء لحظة اعتراض صواريخ ومسيّرات

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(CNN)-- أطلقت إيران أكثر من 100 طائرة مسيرة دون طيار، مساء السبت، باتجاه إسرائيل، وفقا لمسؤول عسكري إسرائيلي، ردا على غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، في وقت سابق من هذا الشهر.

وتوالت ردود الفعل الدولية والإقليمية على الهجمات الإيرانية على إسرائيل من زعماء العالم، حيث أدان بعضهم طهران علنا، ودعا آخرون إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحث جميعهم تقريبا على ضبط النفس خلال تلك الفترة من التوتر الشديد في الشرق الأوسط.

-وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن إن الولايات المتحدة "ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل".

وأضاف بايدن أن "التزامنا بأمن إسرائيل ضد التهديدات من إيران ووكلائها التزام صارم".

-ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري للأعمال العدائية في الشرق الأوسط. وقال غوتيريش في سلسلة تغريدات على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي عمل قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية كبيرة على جبهات متعددة في الشرق الأوسط".

وأضاف أمين عام الأمم المتحدة: "لقد أكدت مرارا وتكرارا أنه لا المنطقة ولا العالم يمكنهما تحمل حرب أخرى".

-بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو إن الهجمات "تظهر مرة أخرى استخفاف النظام الإيراني بالسلام والاستقرار في المنطقة. ونحن نؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وعن شعبها من هذه الهجمات".

-كما أعربت الصين عن "قلقها العميق" إزاء "التصعيد الحالي"، بحسب متحدث باسم وزارة خارجيتها، الأحد، مضيفا أنه "امتدادا للصراع في غزة" يجب تنفيذ وقف إطلاق النار دون تأخير. ودعت بكين "الأطراف المعنية إلى ممارسة الهدوء وضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد".

-وقالت باكستان إن الهجمات كانت "نتيجة لانهيار الدبلوماسية". وجاء في بيان حكومي أن "باكستان شددت منذ أشهر على ضرورة بذل الجهود الدولية لمنع توسيع الأعمال العدائية في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة".

-وشددت السعودية، المنافس الإقليمي الرئيسي لإيران، على أهمية "منع أي مزيد من تفاقم" الأزمة، محذرة من "عواقب وخيمة" إذا ساء الوضع.

-ووصفت وزارة الخارجية المصرية في بيان، التطورات الأخيرة بأنها "تصعيد خطير". وقالت إن الأعمال العدائية الأخيرة "ليست سوى نتيجة مباشرة لما حذرت منه مصر مرارا بشأن مخاطر توسيع الصراع في المنطقة نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارسها في المنطقة".

-ودعت الإمارات العربية المتحدة إلى وقف التصعيد الإقليمي لتجنب “تداعيات خطيرة” وحذرت من “مستويات جديدة من عدم الاستقرار”.

-وبدورها، أعربت قطر، التي تلعب دورا مهما في العديد من النزاعات في الشرق الأوسط وتتمتع بعلاقات اقتصادية وثيقة مع إيران، عن "قلقها العميق"، ودعت جميع الأطراف إلى "وقف التصعيد وتهدئة التوترات وممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

-وفي بيان على منصة "إكس"، تويتر سابقا، قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك إن المملكة المتحدة "ستواصل الدفاع عن أمن إسرائيل وأمن جميع شركائها الإقليميين، بما في ذلك الأردن والعراق".

وأضاف سوناك أن "إيران أظهرت مرة أخرى عزمها على زرع الفوضى في فنائها الخلفي".

وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك تصريحات لقادة دول أوروبية مثل ألمانيا والدنمارك وفرنسا والنرويج والنمسا.

-وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الهجوم الذي شنته إيران الليلة على الأراضي الإسرائيلية غير مبرر وغير مسؤول إلى حد كبير. وإيران تخاطر بمزيد من التصعيد في المنطقة، وإن ألمانيا تقف إلى جانب إسرائيل وسنناقش الوضع مع حلفائنا".

-كما أدان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بشدة "الهجوم غير المسبوق" الذي شنته إيران باتجاه إسرائيل ليلا، محذرا من أنه "يهدد بزعزعة استقرار المنطقة".

وقال ماكرون في منشور عبر منصة "إكس": "أدين بأشد العبارات الهجوم غير المسبوق الذي شنته إيران على إسرائيل والذي يهدد بزعزعة استقرار المنطقة". وأضاف: "أعرب عن تضامني مع شعب إسرائيل، والتزام فرنسا بأمن إسرائيل وشركائنا وبالاستقرار الإقليمي".

-ومن جانبها، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين الهجمات بأنها "صارخة وغير مبررة". وقالت فون دير لاين: "يجب على جميع الفاعلين الآن، الامتناع عن المزيد من التصعيد والعمل على استعادة الاستقرار في المنطقة".