وزير خارجية لبنان لـCNN: نحن "خائفون" من جرنا إلى حرب إقليمية أوسع.. ونتحاور مع حزب الله

مجتمعات مهجورة.. شاهد ما رصدته كاميرا CNN على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية في جولة مع قوات اليونيفيل

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن عاد إلى البيت الأبيض، السبت، من شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير "للتشاور مع فريقه الخاص للأمن القومي بشأن الأحداث في الشرق الأوسط".

وكان من المفترض في الأصل أن يعود بايدن إلى البيت الأبيض، الأحد.

في الوقت نفسه، حثت السفارة الأمريكية في بيروت، لبنان، المواطنين الأمريكيين على التزام الحذر ومراقبة تطورات الأخبار التي يمكن أن "تؤثر على الأمن الداخلي"، مع استمرار إسرائيل وحزب الله في تبادل إطلاق النار.

وجاء في تنبيه أمني صادر عن السفارة، السبت: "بسبب التوترات الشديدة في المنطقة، لا تزال البيئة الأمنية معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة، يُنصح المواطنون الأمريكيون بتجنب الحدود اللبنانية - السورية واللبنانية - الإسرائيلية مع استمرار القتال بين القوات الإسرائيلية والقوات المدعومة من إيران في المنطقة".

وحدد التنبيه الإجراءات الاحترازية التي يجب على سكان المنطقة اتخاذها، والتي تشمل إبقاء الهاتف المحمول مشحونا، ووضع خطة طوارئ في حالة الطوارئ.

كما يتم تداول تحذيرات بشأن ضربة إيرانية وشيكة محتملة ردًا على هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وفي بيان بالفيديو، السبت، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري إن إسرائيل في "حالة تأهب قصوى" تحسبًا لـ"عدوان إيراني".

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل إعلام رسمية إيرانية أن البحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري احتجزت سفينة شحن قرب مضيق هرمز، في ساعة مبكرة من صباح السبت.