الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرا لأمريكا بعد الضربات على إسرائيل

الجيش الإسرائيلي: إيران شنت هجومًا مباشرًا على أراضينا.. وقدراتنا الدفاعية والهجومية مستعدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه الحرس الثوري الإيراني تحذيرات للولايات المتحدة من أي "دعم أو مشاركة في الإضرار بمصالح إيران"، عقب الضربات التي نفذتها طهران بالطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل.

وقال الحرس الثوري، في بيان، السبت: "نحذر الحكومة الإرهابية الأمريكية من أن أي دعم أو مشاركة في الإضرار بمصالح إيران سيؤدي إلى رد حاسم وباعث على الندم من قبل القوات المسلحة الإيرانية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وأضاف الحرس الثوري: "كما أن أمريكا مسؤولة عن أفعال الكيان الصهيوني الشريرة، وإذا لم يتم كبح جماح هذا الكيان القاتل للأطفال في المنطقة، فعليها أن تتحمل عواقبه".

وفي الوقت نفسه، أكد الحرس الثوري على "سياسة حسن الجوار مع جيران إيران ودول المنطقة"، لكنه حذر من أن "أي تهديد من قبل حكومة أمريكا الإرهابية والكيان الصهيوني انطلاقا من أي دولة، سيعقبه رد فعل مضاد ومتناسب من جانب إيران على مصدر التهديد".

واختتم الحرس الثوري بيانه قائلا: "نؤكد للشعب الإيراني البطل أن قوات الحرس الثوري الإسلامي والقوات المسلحة الأخرى في البلاد ستقف حتى الموت دفاعًا عن المصالح الوطنية وستقوم بإحباط جهود الأعداء لزعزعة أمن واستقرار الشعب".