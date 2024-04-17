"لم نر هذا من قبل".. شاهد ما قاله جون كيربي عن الهجوم الإيراني ورد فعل إسرائيل

(CNN) -- قالت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، لشبكة CNN، إنه لم يتم إخطار بلادها بأي قيود جديدة إضافية على تحركات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والوفد الإيراني أثناء وجودهم في نيويورك هذا الأسبوع لحضور اجتماعات للأمم المتحدة.

وأضاف متحدث باسم البعثة أن وزير الخارجية سيحضر اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، وتابع أن تحركات عبداللهيان والوفد الإيراني، بما في ذلك دبلوماسيون من البعثة، كانت دائما مقيدة بدائرة نصف قطرها 25 ميلا تحيط بمقر الأمم المتحدة في مانهاتن.

وكان مصدر مطلع قال، لـCNN ، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستقيد تحركات الوزير الإيراني والوفد المرافق له، كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إلى أن الولايات المتحدة ستفرض قيودا إضافية على السفر.

وبحسب المصدر، فإن سفر أمير عبداللهيان والوفد الإيراني يقتصر على نطاق 7 بنايات حول مقر الأمم المتحدة في مانهاتن، والبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، ومقر إقامة ممثلهم الدائم في الأمم المتحدة.



